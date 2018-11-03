سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

حرصت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على حضور افتتاح عرض مسرحي سوري بعنوان "درب الخبر" بدار الأوبرا السورية في دمشق وأشادت بالعرض الذي يعبر عن معاناة الشعب السوري.



وعلقت سلاف، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على العرض قائلة: "مع أبونا الياس زحلاوي الله يطول بعمره ويحميه.. وجوقة الفرح اللي منشوف حالنا فيها وبالأخص المايسترو رجاء الأمير في عرض المسرحية الغنائية درب الخبز، (الخبز والملح والمي والقمح )، وشكرا لكل اللي شاركوا بالعرض من ممثلين ومغنيين وموسيقيين وراقصيين وفنيين ومنظمين".



يذكر أن سلاف كان آخر أعمالها فيلم بعنوان "الكرز" والذى قامت بإخراجه فى تجربتها الأولى وتم عرضه ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية.