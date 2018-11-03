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أخبار البلد

السيسي وأبو مازن يبحثان التطورات بالمنطقة على هامش منتدى الشباب.. صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:57 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس محمود عباس
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، صباح اليوم، السبت، على هامش أعمال منتدى شـباب العالم الثاني.

وبحث الرئيسان مجمل التطورات والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وفلسطين بشكل خاص، في ظل المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمية الاستمرار في التنسيق والتواصل الدائم بيت البلدين، كما أكد الزعيمان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس هيئة الشئون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح.
السيسي وأبو مازن يبحثان التطورات بالمنطقة على هامش منتدى الشباب.. صور
السيسي وأبو مازن يبحثان التطورات بالمنطقة على هامش منتدى الشباب.. صور
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