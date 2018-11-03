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رياضة

مدافع بني عبيد ينتقل إلى سموحة لمدة 5 مواسم

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:08 م
صدى البلد
عبدالله هشام
نجح مجلس إدارة نادى سموحة السكندري، برئاسة محمد فرج عامر، في التعاقد مع محمود غازي مدافع فريق بني عبيد الذي يلعب في الدرجة الثالثة لمدة 5 مواسم.

أنهى فرج عامر الاتفاقات المالية مع هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد والذي رحب بانتقال اللاعب الى سموحة السكندري على الرغم من وجود عدة عروض من أندية اخرى في الممتاز.

جدير بالذكر أن محمود غازى يلعب في الفريق الأول ببني عبيد منذ بداية الموسم بعد تصعيده من فريق 2001 منذ بداية الموسم ليشارك في كل المباريات مع الفريق الأول.
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