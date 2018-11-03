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افتتاح ورشة عمل القومي لعلوم البحار للتنمية المستدامة ببحيرة ناصر.. فيديو وصور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:41 م
ورشة عمل المعهد القومى
ورشة عمل المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد
شاذلى عبد الفتاح
افتتحت اليوم فعاليات ورشة العمل العلمية المجتمعية التي ينظمها المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد تحت عنوان "مناقشة التنمية المستدامة ببحيرة ناصر"، إذ أقيمت تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وحضر ورشة العمل عبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة سوزان خليف رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وأيضًا قيادات جامعة أسوان وهيئتي السد العالي وخزان أسوان وتنمية بحيرة السد العالي، إضافة إلى كوكبة من الأساتذة والمتخصصين والباحثين المعنيين بالثروة السمكية، فضلًا عن عدد من رؤساء جمعيات الصيادين وممثلي مختلف الجهات المعنية بالمحافظة.

وخلال الفعاليات نقل السكرتير المساعد تحيات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وترحيبه باستضافة فعاليات هذه الورشة العلمية، مشيدًا بدور المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وحرصه على المشاركة ومساندة الجهود التنفيذية المبذولة لتنمية وتطوير بحيرة ناصر بإستخدام كافة السبل والوسائل العلمية والبحثية المتاحة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي للبحيرة باعتبارها من أكبر البحيرات في مصر من حيث معدلات الإنتاج السمكي الأورجانيك وذات الجودة العالية إذ أن تنمية بحيرة ناصر يعتبر هدف استراتيجي يتم متابعة تحقيقه وتنفيذه باستمرار على أعلى المستويات.
افتتاح ورشة عمل القومي لعلوم البحار للتنمية المستدامة ببحيرة ناصر.. فيديو وصور
افتتاح ورشة عمل القومي لعلوم البحار للتنمية المستدامة ببحيرة ناصر.. فيديو وصور
افتتاح ورشة عمل القومي لعلوم البحار للتنمية المستدامة ببحيرة ناصر.. فيديو وصور
افتتاح ورشة عمل القومي لعلوم البحار للتنمية المستدامة ببحيرة ناصر.. فيديو وصور
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