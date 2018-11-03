افتتاح ورشة عمل القومي لعلوم البحار للتنمية المستدامة ببحيرة ناصر.. فيديو وصور

افتتحت اليوم فعاليات ورشة العمل العلمية المجتمعية التي ينظمها المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد تحت عنوان "مناقشة التنمية المستدامة ببحيرة ناصر"، إذ أقيمت تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





وحضر ورشة العمل عبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة سوزان خليف رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وأيضًا قيادات جامعة أسوان وهيئتي السد العالي وخزان أسوان وتنمية بحيرة السد العالي، إضافة إلى كوكبة من الأساتذة والمتخصصين والباحثين المعنيين بالثروة السمكية، فضلًا عن عدد من رؤساء جمعيات الصيادين وممثلي مختلف الجهات المعنية بالمحافظة.



