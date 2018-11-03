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محافظات

حشد وتعبئة بالمراكز الصحية بالعريش لحملة فيروس سي وأمراض الشتاء

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:39 م
شمال سيناء
شمال سيناء
احمد صالح
نفذ مركز صحي العبور بمدينة العريش شمال سيناء ندوه تثقيف صحي عن أهمية الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وعن مرض فيروس c لتفعيل برنامج الحشد والتعبئة في إطار حملة الرئيس السيسي 100 مليون صحة، بناءً على تعليمات الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

كما تضمنت الندوة التوعية بأمراض الشتاء وطرق الوقاية منها، وكذلك الأمراض المستهدفة من التطعيم، وأهميته بالنسبة للأطفال بتكليف من السيد الدكتور رمضان توفيق إسحاق مدير عام الطب الوقائي تحت إشراف إدارة التثقيف الصحي بالمديرية وقسم التثقيف الصحي بالإدارة.

وقام بتنفيذ الندوة طبيب نرمين مصطفي محمد، ومراقبا الأوبئة أحمد عكاشة وأحمد صابر.
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