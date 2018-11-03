بروتوكول تعاون بين القومي لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي

أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المجلس وقع مع المعهد الدنماركي بروتوكول للتعاون وبدأ بعقد ورشة عمل شارك فيه باحثون من المعهد الدنماركي وباحثين من المجلس القومى لحقوق الإنسان .





وأكد أبو سعدة في تصريح "لصدى البلد" أن زيارة المعهد الدنماركي استمرت 3 أيام بمقر المجلس وذلك لمناقشة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وضمان التمتع بهذه الحقوق وعلى رأسها التعليم.





وأضاف أنه تمت المناقشة في ضوء محور مهم يتعلق بخطة التنمية المستدامة التي تبنتها الأمم المتحدة واعتمدتها مصر وسميت خطة 2030.



