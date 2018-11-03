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محافظات

محافظ الدقهلية لـ أهالي أجا: أسعى لتلبية مطالبكم بما لا يخالف القانون

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:40 م
صدى البلد
همت الحسينى
اختتم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، زيارته لقرية جراح التابعة لمركز أجا، عصر اليوم السبت بعقد مؤتمر جماهيري، رافقه فيه فوزي فتى وأحمد حسين عضوا مجلس النواب ومتولي عبد العال رئيس مركز ومدينة أجا. 

وأكد "شاروبيم"، خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقد بالقرية، أن هذا اليوم من أسعد أيام حياته لما شاهده من مصانع ومنتجات يفخر بها كل مصري ولوجوده بين أهالي أجا، متابع: "جئت أستمع إليكم لأضع الحلول للمشكلات".

ولفت إلى أنه سيتم دراسة عدد الأعمدة المطلوبة لانارة الطريق الرابط بين القرية ومنية سمنود، كما وافق على ضم قطعة أرض لتوسعة مدرسة القرية.

وشدد على أنه لا يجامل احد وأنه يعمل جاهدا لتسهيل الإجراءات، لكن داخل إطار القانون ولن أعدكم بشيء يخالف القانون، مضيفا أنه سيتواصل مع شركة الغاز لتوصيله إلى مصانع القرية. 

وأضاف أنه يمكن نقل المصانع إلى المنطقة الصناعية بجمصة بما توفره من بنية تحتية وقربها لميناء بحري، كما وعد بدراسة رفع الجهد الكهربائي بالحد المناسب لتشغيل المصانع بكامل طاقتها. 

وفي ختام الزيارة وجه شاروبيم، الشكر لأعضاء مجلس النواب عن دائرة اجا ولرئيس مركز ومدينة اجا، مشددا على ضرورة استمرار التعاون بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى لتحقيق مطالب المواطنين.
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