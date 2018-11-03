ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائبة: مشروع مودة يساهم في تقليل نسبة حالات الطلاق

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:36 م
النائبة غادة عجمى
النائبة غادة عجمى
معتز الخصوصى
قالت النائبة غادة عجمى إن مشروع وزارة التضامن لإعداد المقبلين على الزواج "مشروع مودة"، جيد ومعمول به فى الإمارات من خلال محكمة الأسرة، حيث إن هذا النظام يساهم فى وضع حلول لبعض المشاكل التى تحدث فى الأسر المصرية، وبالتالى فهذا أمر إيجابى.

وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا المشروع عام جدا، لأنه يساهم فى تقريب وجهات النظر بين الزوجين، حال وجود أى خلافات فيما بينهم، كما أنه يقلل من نسبة حالات الطلاق التى زادت خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الجيل الحالى من الشباب يخالف تماما عن الجيل السابق، حيث إن الجيل القديم كان يأخذ نصائح من أهله، ولكن الآن أصبح الشباب الحالى يحصل على نصائحه من الشباب الذين حولهم، الأمر الذى قد يشوه أفكارهم.

وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عقدت مائدة مستديرة للتشاور حول ملامح مشروع الوزارة لإعداد المقبلين على الزواج "مشروع مودة"، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة شملت مؤسسات دينية ووزارات شريكة ومؤسسات معنية بالأمر.

حضر اللقاء ممثلون عن دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف والكنيسة وزارة الأوقاف ووزارة العدل والتعليم العالي والشباب والرياضة والشئون المعنوية بالقوات المسلحة والهيئة العامة لقصور الثقافة ومركز دعم واتخاذ القرار والمجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومعهد المشورة الأسرية وعدد من الإعلاميين والمتخصصين.

وقالت "والي" إن برنامج مودة جاء بتوجيه من رئيس الجمهورية للحد من معدلات الطلاق، مؤكدة أن البرنامج ليس بديلا عن أي برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج في مصر، كبرنامجي دار الإفتاء والكنيسة المصرية، مشيرة إلى أن دولة بحجم مصر تحتاج إلى أكثر من برنامج وتحتاج لعمل كل الجهات وكل الوزارات.
loading...

ترشيحاتنا

فاروق الباز يوضح تأثير هبوط دلتا نهر النيل على المدن المحيطة.. فيديو

فتاة هندية تعرب عن انبهارها بـ منتدى شباب العالم 2018.. فيديو

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

بوكس السعادة.. آخر تقاليع حلاوة المولد

فريق أمني عالي المستوى لملاحقة جناة حادث دير الأنبا صموئيل

جروب الواتس بتاعك أنت وصحابك اسمه إيه؟.. ردود كوميدية.. فيديو

مصرع زوجين وإصابة نجليهما في حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى الساحلى

صالح جمعة يدخل حسابات الجهاز الفني للأهلي من جديد

شاهد.. تعليق ميدو على أداء التحكيم فى مباراة الاهلى والترجى

فاروق الباز: الإكثار من السدود على النيل خطط خايبة.. فيديو

نيزك يخترق طبقات الغلاف الجوي في سماء الولايات المتحدة.. فيديو

شاهد.. لقطة أزارو المثيرة للجدل في ركلة جزاء للأهلي بنهائي أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

فيديو

جروب الواتس بتاعك أنت وصحابك اسمه إيه؟.. ردود كوميدية.. فيديو
ليندا جاد:المصابون بالغدة الدرقية الأكثر عرضة لزيادة الوزن.. فيديو
5 أمراض وراء الإصابة بتليف الكبد .. فيديو
فاروق الباز: الإكثار من السدود على النيل خطط خايبة.. فيديو
شاهد.. كلمة الرئيس السيسي عقب حادث المنيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟