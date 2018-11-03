نائبة: مشروع مودة يساهم في تقليل نسبة حالات الطلاق

قالت النائبة غادة عجمى إن مشروع وزارة التضامن لإعداد المقبلين على الزواج "مشروع مودة"، جيد ومعمول به فى الإمارات من خلال محكمة الأسرة، حيث إن هذا النظام يساهم فى وضع حلول لبعض المشاكل التى تحدث فى الأسر المصرية، وبالتالى فهذا أمر إيجابى.



وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا المشروع عام جدا، لأنه يساهم فى تقريب وجهات النظر بين الزوجين، حال وجود أى خلافات فيما بينهم، كما أنه يقلل من نسبة حالات الطلاق التى زادت خلال الفترة الأخيرة.



وأكدت عضو مجلس النواب، أن الجيل الحالى من الشباب يخالف تماما عن الجيل السابق، حيث إن الجيل القديم كان يأخذ نصائح من أهله، ولكن الآن أصبح الشباب الحالى يحصل على نصائحه من الشباب الذين حولهم، الأمر الذى قد يشوه أفكارهم.



وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عقدت مائدة مستديرة للتشاور حول ملامح مشروع الوزارة لإعداد المقبلين على الزواج "مشروع مودة"، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة شملت مؤسسات دينية ووزارات شريكة ومؤسسات معنية بالأمر.



حضر اللقاء ممثلون عن دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف والكنيسة وزارة الأوقاف ووزارة العدل والتعليم العالي والشباب والرياضة والشئون المعنوية بالقوات المسلحة والهيئة العامة لقصور الثقافة ومركز دعم واتخاذ القرار والمجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومعهد المشورة الأسرية وعدد من الإعلاميين والمتخصصين.



وقالت "والي" إن برنامج مودة جاء بتوجيه من رئيس الجمهورية للحد من معدلات الطلاق، مؤكدة أن البرنامج ليس بديلا عن أي برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج في مصر، كبرنامجي دار الإفتاء والكنيسة المصرية، مشيرة إلى أن دولة بحجم مصر تحتاج إلى أكثر من برنامج وتحتاج لعمل كل الجهات وكل الوزارات.

