توقيع 4 اتفاقيات عمل جماعية لصرف علاوة خاصة لـ 4 شركات بالإسكندرية.. صور



وعلى هامش التوقيع كرم وزير القوي العاملة ، ومحافظ الإسكندرية عددا من الشركات والجهات المساندة في استخراج شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى شركة "لورد" لدورها الفعال في تعيين 40 من ذوي القدرات الخاصة ودمجهم بالمجتمع، فضلا عن شركة أبو قير للأسمدة لدورها الفعال في دعم العمل والعمال، وعددا من العمال المثاليين، بمنحهم الدروع وشهادات التقدير.



كما شمل التكريم حسن رداد وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير ومدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية سابقًا وذلك تقديرا لجهوده طوال فترة عمله في المديرية وتطوير نظام العم، بها مما سهل تقديم كافة الخدمات للمواطنين بالمحافظة، فضلا عن حرصه على استقرار مناخ العمل ببناء علاقات عمل جيدة بين طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب الأعمال والعمال".



كما كرم الوزير، مديرة مديرية القوى العاملة بالمحافظة باتعة محمد امين تقديرا لدورها في رعاية وحماية مصالح العمال وأصحاب الاعمال، فضلا توفير فرص عمل للشباب وذوي القدرات الخاصة.



وامتد التكريم ليشمل صلاح شرف أحد العاملين بالمديرية لإخلاصه وتفانيه في العمل خلال إجراء الانتخابات النقابية العمالية، وإهداء الوزير والمحافظ درعا وشهادة تقدير لإدارة فندق هيلتون جرين بلازا لتطبيقه والتزامه بإجراءات السلامة والصحة المهنية.









شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه اليوم السبت، توقيع 4 اتفاقيات عمل جماعية لصرف علاوة خاصة لـ 4 شركات بالمحافظة، فضلا عن توزيع 50 شهادة أمان على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية.