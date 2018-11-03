فاروق الباز يوضح تأثير هبوط دلتا نهر النيل على المدن المحيطة.. فيديو

قال الدكتور فاروق الباز، عضو اللجنة الاستشارية العلمية لرئيس الجمهورية، أن وسائل الإعلام الفترة السابقة قد تناولت بتهويل وبشكل مبالغ فيه ما يخص ارتفاع مستوى سطح البحر في مصر، وتأثيره سلبًا على مدن الدلتا الفترة القادمة.



وأضاف "الباز" خلال لقائه ببرنامج "علشان بكره" المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، أن دلتات العالم أجمع في حالة من الهبوط المستمر، وليس دلتا نهر النيل فقط.



وأشار عضو اللجنة الإستشارية العلمية لرئيس الجمهورية إلى أن هذا الهبوط تدريجي وبسيط للغاية، ولن يكون سببًا في تدمير مدن بأكملها.

