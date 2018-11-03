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أخبار العالم

اليمن يفوز بعضوية اللجنة الاستشارية للشئون الإدارية بالأمم المتحدة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:16 م
صدى البلد
أ ش أ
فازت اليمن اليوم السبت بعضوية اللجنة الاستشارية للشؤون الإدارية والموازنة التابعة للامم المتحدة خلال الفترة من 2019 وحتى 2021م .

وذكرت وكالة الانباء اليمنية سبأ، أن مرشح اليمن السكرتير الأول في البعثة اليمنية بنيويورك أمجد قائد الكميم فاز بعد حصوله على 124 صوتا مقابل 66 صوتا لمنافسة مرشح جمهورية كوريا الجنوبية في الانتخابات التي جرت اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك .

وتتكون اللجنة الاستشارية من 16 خبيرا دوليا في الشؤون المالية والإدارية وتعنى بتقديم التوصيات للجمعية العامة فيما يخص موازنة الأمم المتحدة وبعثات حفظ السلام والمسائل الإدارية للأمم المتحدة والوكالات التابعة لها .

يذكر أن اليمن تدخل لأول مرة في تنافس على منصب دولي في الأمم المتحدة ويشكل فوزها على منافس من دولة بحجم كوريا الجنوبية إشارة بارزة إلى القدرات والكفاءات الدبلوماسية التي تحظى بها الدبلوماسية اليمنية والدعم والحضور الدولي في المحافل الدولية
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