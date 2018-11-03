ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تأجيل أحداث البدرشين الثانية لجلسة 8 نوفمبر

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:21 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي
أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ـبرئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة محاكمة شخص لاتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014 والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البدرشين الثانية"، وذلك لجلسة ٨ نوفمبر لطلبات الدفاع.

وكانت النيابة العام قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها اتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.
loading...

ترشيحاتنا

إصابة 10 عمال مصريين في حادث تصادم بالكويت

الدستورية تبطل نظر منازعات قضاة مجلس الدولة على درجة واحدة

دينا الشربيني بديلا لـ منى زكي في أهل الكهف

فريق أمني عالي المستوى لملاحقة جناة حادث دير الأنبا صموئيل

الرئيس السيسي يستقبل أبو مازن.. ويؤكد: مستمرون في دعم القضية الفلسطينية

بسبب الخلاف على فرش بضائعهم.. إصابة 5 بائعين بالرصاص فى مشاجرة بعين شمس

رسائل متبادلة بين رامى جمال وعمرو السولية بعد مباراة الترجى

مطرانية المنيا تبدأ قداس الصلاة على شهداء حادث دير الأنبا صموئيل

ننشر ضوابط احتساب درجات مادة الكمبيوتر لطلاب المدارس هذا العام

محمد صلاح يقود التشكيل المثالي لقمة البريميرليج بين ليفربول وأرسنال

غرامة لا تقل عن 1000 جنيه.. مشروع قانون لحظر النقاب فى الأماكن العامة

الزمالك يعاقب الاتحاد السكندري بعد مشاركة سيسيه وداوودا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

فيديو

الباز: السيسي يتعامل بحنكة مع إثيوبيا للحفاظ على حقنا في المياه.. فيديو
فاروق الباز يوضح تأثير هبوط دلتا نهر النيل على المدن المحيطة.. فيديو
نيزك يخترق طبقات الغلاف الجوي في سماء الولايات المتحدة.. فيديو
فاروق الباز يكشف أسباب نقص المياه في القارة الأفريقية.. فيديو
الباز: الحكومة تسعى لاستغلال مصادر الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟