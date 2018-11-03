تأجيل أحداث البدرشين الثانية لجلسة 8 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ـبرئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة محاكمة شخص لاتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014 والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البدرشين الثانية"، وذلك لجلسة ٨ نوفمبر لطلبات الدفاع.



وكانت النيابة العام قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها اتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.

