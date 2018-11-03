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أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يستقبل وزير شئون الرئاسة اللبنانية في شرم الشيخ

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:17 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
استقبل الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، اليوم السبت، في مقر إقامته يمدنية شرم الشيخ، وزير شؤون الرئاسة اللبنانية بيير رافول، على هامش أعمال منتدى شـباب العالم الثاني.

ونقل رافول تحيات الرئيس اللبناني ميشال عون، للرئيس الفلسطيني، كما بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية.

وحضر الاجتماع: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح.
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