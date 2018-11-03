أحمد السقا للإرهابي : هتفضل عايش جبان وهتموت جبان

نشر الفنان احمد السقا تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ينعى فيه ضحايا حادث المنيا الارهابي الغاشم.



وقال أحمد السقا: "هو انت فاكر روحك دكر لما تضرب وتجري؟ هتفضل عايش جبان وهتموت جبان خالص التعازي لكل الشعب المصري في حادث المنيا .. ربنا يصبر قلوبنا #ايد_واحده_هننتصر_علي_ارهابكم".



يذكر ان احمد السقا يقوم حاليا بتصوير "ترانيم إبليس" مع الفنا مصطفى شعبان كما يقوم بالتحضير الى مسلسل "الصعايدة" والذى ينافس به فى سباق دراما رمضان المقبل.