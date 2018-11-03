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فن

أحمد السقا للإرهابي : هتفضل عايش جبان وهتموت جبان

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:52 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان احمد السقا تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ينعى فيه ضحايا حادث المنيا الارهابي الغاشم.

وقال أحمد السقا: "هو انت فاكر روحك دكر لما تضرب وتجري؟ هتفضل عايش جبان وهتموت جبان خالص التعازي لكل الشعب المصري في حادث المنيا .. ربنا يصبر قلوبنا #ايد_واحده_هننتصر_علي_ارهابكم".

يذكر ان احمد السقا يقوم حاليا بتصوير "ترانيم إبليس" مع الفنا مصطفى شعبان كما يقوم بالتحضير الى مسلسل "الصعايدة" والذى ينافس به فى سباق دراما رمضان المقبل.
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