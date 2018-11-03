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سوزان خليف توضح اختصاصات المعهد القومي لعلوم البحار.. فيديو وصور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:53 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
أكدت الدكتورة سوزان خليف، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، أن المعهد أنشئ بالقرار الجمهورى عام 1986 وهو من أقدم المعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمتخصصة في علوم البحار بالشرق الأوسط والمعنية بمواجهة وحل جميع المشاكل التى تواجه الموارد المائية بكافة أنواعها وخاصة نهر النيل، بجانب دراسة وبحث مختلف التحديات التى تواجه مصر فى مجال المياه.

وأشارت سوزان خليف، خلال إفتتاح فعاليات ورشة العمل العلمية المجتمعية التي ينظمها المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد تحت عنوان "مناقشة التنمية المستدامة ببحيرة ناصر"، إلى أن ورشة العمل تضمنت عدد من المحاضرات المتخصصة والجلسات الحوارية والنقاشية حول العديد من القضايا والموضوعات الهامة ومنها الرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة ببحيرة ناصر، وأثر التماسيح على الثروة السمكية بالبحيرة، بالإضافة إلى الأخبار ومدى ملائمتها لعمل المرابى السمكية، بجانب التحديات التي تواجه مصايد البحيرة، فضلا عن كافة الأفكار والآراء والمقترحات والحلول المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة بالبحيرة بالشكل المطلوب.

وأوضحت رئيس المعهد القومى لعلوم البحار، أن ورشة العمل أثمرت عن الوصول لعدد من التوصيات الهامة ومنها ضرورة وضع خطة إدارة متكاملة يشارك فيها مجتمع الصيادين والمجتمع المدنى مع كافة الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة للبحيرة، بالإضافة إلى وضع برامج تدريبية وإرشادية للصيادين لتدريبهم على تربية الأسماك والتوعية بأهمية استغلال أخوار البحيرة للتوسع فى إنشاء المرابى والمزارع السمكية مع التوعية بإستخدام طرق الصيد الجديدة والصيد في المياه العمية وتحسين طرق تداول الأسماك، بجانب تشديد الرقابة وتحقيق السيطرة الأمنية الكاملة بالبحيرة للتصدي لظاهرة تهريب الأسماك والصيد الجائر فيها بالشكل المطلوب، علاوة على إنشاء مصنع للإستفادة من جلود التماسيح ودباغتها.

ولفتت إلى أن كافة توصيات الورشة سوف يتم صياغتها فى إطار خطة عمل متكاملة تتضمن كافة الأولويات وطرق التنفيذ والتوقيتات المحددة لها ، بجانب المسئوليات والأدوار لمختلف الجهات المشاركة وذلك تمهيدًا لرفعها لأصحاب القرار والجهات المعنية لاتخاذ اللازم وضمان سرعة تنفيذها وإستثمارها في دفع عمليات التنمية ببحيرة السد العالى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها بمختلف القطاعات وبالشكل المطلوب.
سوزان خليف توضح اختصاصات المعهد القومي لعلوم البحار.. فيديو وصور
سوزان خليف توضح اختصاصات المعهد القومي لعلوم البحار.. فيديو وصور
سوزان خليف توضح اختصاصات المعهد القومي لعلوم البحار.. فيديو وصور
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