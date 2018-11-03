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بين الناس

أهالي العبور للحي: شوفولنا حل في الباعة الجائلين

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:53 م
صدى البلد
مريم صليب
شكى أحمد عبد الرحمن من مدينة العبور الشباب عمارة 88، عبر خدمة موقع "صدى البلد" لتلقي الشكاوى، من إشغالات الباعة المتجولين واستيلائهم على مساحة الشارع والعقارات.

وأرسل المواطن أحمد عبد الرحمن، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري تفاصيل هذه المشكلة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع قائلا: "بنعاني من تقصير جهاز مدينة العبور عن القيام بوظيفة في إزالة العشوائيات"، كما ناشد وزير الإسكان بتقصير جهاز العبور حيث انه سبب رئيسي في انتشار العشوائيات في العبور والتكاسل في حل أي مشكلة.

وطالب القارئ، المسئولين ورئيس الحي بسرعة التعامل مع الأمر وإزالة الإشغالات والسيطرة على أصحاب المحلات وتعيين فرد أمن للعمل على عدم عودة المشكلة مرة أخرى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



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