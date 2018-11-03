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رياضة

ويلسون لاعب بورنموث يحقق رقماً مميزاً بعد هدفه في مانشستر يونايتد.. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:59 م
صدى البلد
عبدالله هشام
سجل كالوم ويلسون لاعب بورنموث هدف فريقه الأول في شباك مانشستر يونايتد بالمباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب فيتنس فيرست "معقل الكرز"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وبهذا الهدف يصل ويلسون الي الهدف رقم 50 مع فريق بورنموث في كل المسابقات، التى خاضها كما حقق رقما مميزا حيث شارك في 10 أهداف سجلهم الكرز ب 4 اسيست و6 أهداف خلال هذا الموسم.

كما واصل ويلسون تألقه ليحرز الهدف الرابع له في 4 مباريات متتالية مع الفريق في الدوري الانجليزي .

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة بينما جاء بورنموث في المركز السادس برصيد 20 نقطة.
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