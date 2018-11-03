أضرار لن تتخيليها من تسريحة ذيل الحصان

تعتبر تسريحة ذيل الحصان هي المفضلة للفتيات سواء كبار أو صغار ، كما أنها تسريحة ليس لها موضة محددة ويظهر بها المشاهير في المناسبات المختلفة وبالرغم من ذلك إلا أن تسريحة ذيل الحصان لها أضرار عديدة.



ونشر الدكتور سلمان دايل وكيل كلية الطب استشاري وأستاذ طب وجراحة الجلد، والعلاج بالليزر ومتخصص في جراحة الجلد التجميلية وزراعة الشعر، على صفحته الشخصية بالانستجرام أن "التسريحات التي تشد الشعر بشكل قوي ‏مثل تسريحة ذيل الحصان أو الضفائر وجدايل الشعر المشدودة بقوة تؤدي إلى ضعف في بصيلات الشعر، مما يسبب تساقط الشعر ‏وفي النهاية يكون هناك صلع في مقدمة الشعر وتراجع في خط الشعر"، مضيفًا: "مع الأسف تراجع خط الشعر لا يستجيب للعلاجات الطبية، ويكون الحل فقط في زراعة الشعر في المناطق المصابة، لذلك ينصح بتغيير التسريحة من وقت إلى آخر وعدم شد الشعر بقوة وترك الشعر حر بدون شد لبعض الوقت".