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حوادث

ضبط ٢٧ ألف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:42 م
بنزين - أرشيفية
بنزين - أرشيفية
مصطفى الرماح
تمكنت شرطة التموين والتجارة ، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة من ضبط أكثر من 27 ألف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، لضبط كافة المخالفات التموينية ، وخاصةً المواد البترولية وأسفرت جهودها عن ضبط (2) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (27820 ألف لتر مواد بترولية).

وجاءت أبرز القضايا ضبط مالك محطة لتموين السيارات - بدائرة قسم شرطة الهرم (بالجيزة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية قدرها (26000) لتر "سولار-بنزين 92" واستيلائه عليها ، تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء .

وضبط مالك محطة لتموين السيارات - بدائرة قسم شرطة ميت غمر (بالدقهلية) لحيازته، وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية قدرها (1820) لتر "سولار-بنزين 80"، واستيلائه عليها تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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