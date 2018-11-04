ماسك طبيعي للبشرة الجافة في فصل الشتاء

مع دخول فصل الشتاء تتعرض بشرتنا إلى الجفاف، وبالأخص في بعض الأماكن مثل الكوعين، والساقين، والوجه، وهو ما يتسبب في الشعور بالضيق، لذا نلجأ إلى استخدام مرطبات البشرة والتي لها أثار بمدى على القصير، وفقا لما جاء في موقع "بولد سكاي" الهندي.



ويمكن الاعتناء بالبشرة بأن يتم باستخدام مكونات بسيطة وغير متكلفة، وبالأخص البشرة الجافة والتي من أكبر التحديات في الاعتناء بها خلال فصل الشتاء، وفي هذا التقرير سوف نقدم لكي كريم مرطب يمكن صناعته في البيت، وبدون الذهاب إلى صالون التجميل، وتحمل التكاليف الباهظة، وإليكم طريقة عمل الماسك بالتفصيل.



مكونات الماسك:

معلقة زيت جوز هند.

١/٤معلقة زيت فيتامين E.

ملعقة من زبدة الشيا.

10 قطرات من زيت اللوز الحلو.



طريقة تحضير الماسك:



اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض، وضعيها في حمام مياه دافئ، وبعد أن يبرد يتم وضعه داخل علبه كريم نظيفة.



طريقة الإستعمال:

ويمكن استخدام هذا الماسك كل يوم قبل الذهاب إلى النوم على الاماكن الاكثر جفافا في بشرتك، او على بشرتك بالكامل، وسوف تلاحظين النتيجة في الصباح، ومن الاستخدام الأول.