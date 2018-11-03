مصر تفوز ببطولة العالم لالتقاط الأوتاد للمرة الثانية

توّج منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد (الكلا)، للمرة الثانية على التوالي، بلقب بطولة كأس العالم، في نسختها الثالثة التي اختتمت مساء أمس بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتى شارك فيها 11 دولة، بعد أن حصل المنتخب على اللقب الأول في نسخته الثانية التى استضافتها القاهرة عام 2016، ليحقق المنتخب إنجازا تاريخيا للرياضة المصرية بصفة عامة ولرياضة الفروسية بصفة خاصة، ليهدى أبطال العالم الكأس الغالى للرئيس عبد الفتاح السيسي راعى الرياضة والرياضيين، والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية الذى بذل جهود كبيرة لدعم الفريق لاحتفاظه باللقب.





فاز الفريق بالميدالية الذهبية فى منافسات اليوم الاول، وتربع على قمة البطولة منفردا، كما تمكن من الحصول على الميدالية الذهبية الثانية لمنافسات اليوم الثاني، ليغرد منفردا على القمة، ليبتعد عن أقرب منافسيه، ثم توج بالميدالية الفضية بعد حصوله على المركز الثاني، فى اليوم الثالث والأخير، ليفوز بكأس العالم فى نسخته الثالثة للمرة الثاني على التوالي، فى إنجاز لم تحققه اى دولة فى العالم بالفوز باللقب مرتين من ثلاث بطولات أقيمت حتى الآن فى لعبة (الكلا).





وتأهل المنتخب المصري لالتقاط الأوتاد لبطولة كأس العالم الثالثة من خلال خوض منافسات المجموعة الخامسة، والتي أقيمت في القاهرة على ملاعب نادي فروسية القوات المسلحة في مطلع أكتوبر الماضي، وانتزع بطاقة التأهل، ليؤكد المنتخب جدارية، وقدرته الكبيرة للدفاع عن لقبه، وانهم ابطال العالم رافضين العودة إلى القاهرة بمفردهم، إلا ومعهم كأس العالم، بعد أن تعدوا فيما بينهم، ان لا يغادر الكأس مصرنا الحبيب.





جدير بالذكر، وعلى صعيد المنافسات الفردية، توج اللاعب محمود زقوق بالمركز الاول والميدالية الذهبية، يليه اللاعب الباكستاني بالميدالية الفضية ليحتل اللاعب المصري غالي صفي الدين بالمركز الثالثة والميدالية البرونزية.



