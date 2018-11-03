زمالك 2002 يهزم التعاون برباعية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2002 فوزا كبيرا على نظيره التعاون بأربعة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة منطقة الجيزة .



وأحرز أهداف الزمالك في المباراة كل من يوسف عمر ، وأحمد عاطف ، وسيد محمد السيد "هدفين" ليقود الفريق للفوز الكبير .

وبهذه النتيجة يتصدر الزمالك جدول المسابقة بعد أن رفع رصيده إلى 15 نقطة .



يذكر أن الفريق يقوده جمال حمزة ويساعده محمود محمود والإداري سعيد صلاح .



