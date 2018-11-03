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ديني

حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:39 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الطلاق ليس بيد الزوجة بل هو رخصة للرجل وليس حقا له، لافتا إلى ضرورة أن يكون الانفصال هو آخر الحلول بين الزوجين وبعد انتهاء كل سبل الحل.

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « ما حكم قول المرأة لزوجها أنت محرم عليا؟ »، أن الطلاق من شأن الرجل وليس من شأن المرأة إلا فى بعض الحالات بأن يكون الرجل قد فوض المرأة بأن تطلق نفسها منه ولكن الأصل ان الرجل هو الذى يطلق لأنه هو الذى عقد.

وتابع قائلًا " إذا قالت الزوجة لزوجها أنت محرم على كظهر أبي وأخي فهذا لا يعتد به تماما لأن من يقول ذلك هو الرجل وليس المرأة وعلى ذلك فقول المرأة ذلك ليس له قيمة لا يجبره إلا الاستغفار والتوبة".
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