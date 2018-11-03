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أخبار البلد

شاب تونسي يحلم بتطبيق منتدى شباب العالم في دولته.. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:51 م
صدى البلد
أمير حجاج – سمر صالح – عمرو ابوبكر – عز حسين
أكد أحد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 وهو شاب تونسي يدعى "حسام سليم" أنه أول مرة يقوم بزيارة مصر وجاء خصصًا بهدف المشاركة مع كافة شباب العالم لمعرفة آرائهم وأفكارهم والتواصل معهم.

وأفاد الشاب التونسي وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 22 عاما، أنه متابع جيد لكافة المنتديات العالمية التي عقدت في مصر مشيرًا إلى التنظيم الجيد والأداء الرائع لمثل هذه الأحداث الهامة.

وأوضح "حسام سليم" أنه سيحاول نقل كل المعلومات التي اكتسبها خلال المشاركة بمنتدى شباب العالم الذي عقد في شرم الشيخ لدولة منشأ تونسية وسيسعى لتطبيقها أيضًا.

وسينطلق منتدى شباب العالم 2018 من أجل السلام اليوم السبت من مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم.

وشهد مطاري القاهرة وشرم الشيخ، في إطار هذه الاستعدادات، انتشارا مكثفا للدعاية الخاصة بالمنتدى والتعريف بأهدافه، وفرق من العلاقات العامة تستقبل الضيوف المشاركين.

ويشهد منتدى شباب العالم هذا العام جلسات مكثفة تصل إلى ما يقرب من 20 جلسة تتناول مختلف المجالات والقضايا التي يتشارك فيها شباب العالم من مختلف الثقافات.
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