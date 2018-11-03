مارسيال ماكينة أهداف مانشستر يونايتد يحقق رقما مميزا أمام بورنموث.. فيديو

واصل الفرنسي أنطوني مارسيال، تألقه مع فريق مانشستر يونايتد للمباراة الرابعة على التوالي، وسجل الهدف الخامس له وذلك منذ لأول مرة منذ انضمامه للشياطين.





ويعرض لكم "صدى البلد"، اهم الارقام التي حققها مارسيال بعد هدفه في بورنموث :-





يعد مارسيال أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف لمانشستر يونايتد منذ سبتمبر 2015 برصيد 42 هدفا وفي المركز الثاني راشفورد برصيد 33 هدفا والمركز الثالث روميلو لوكاكو 31 هدفا .





وكانت أهداف مارسيال خلال الأربع لقاءات الماضية في شباك كلا [نيوكاسل يونايتد، تشيلسي، إيفرتون، بورنموث] .





وجاء هدف مارسيال في الدقيقة 35 هي أول تسديدة من الشياطين على مرمى بورنموث منذ بداية المباراة بينما سدد بورنموث في أول 30 دقيقة 6 تسديدات 4 على المرمى وهدف واحد.





وانتهي الشوط الأول بالتعادل بين مانشستر يونايتد ومنافسه بورنموث بهدف لكل منهما فى المباراة المقامة حاليا على ملعب فيتنس فيرست "معقل الكرز" ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.



