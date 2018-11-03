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سيارات

النجم الساخر بالدوين يواجه اتهاما لشجاره على مكان انتظار سيارته

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:44 م
صدى البلد
مصباح المصرى
يواجه النجم أليك بالدوين الذي اشتهر في الآونة الأخيرة بتجسيده الساخر لشخصية الرئيس دونالد ترامب اتهاما على خلفية شجار بشأن مكان لانتظار السيارات في مدينة نيويورك.

وقالت صوفيا ميسون من إدارة شرطة نيويورك إن بالدوين بطل المسلسل الكوميدي (30 روك) قد اعتدى على شخص ما للحصول على مكان انتظار سيارات كان كلاهما يتجه نحوه.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على بالدوين ووجهت له تهمة الاعتداء والمضايقة.. وكان عشرات المصورين في انتظار الممثل عند إخلاء سبيله من مركز شرطة في نيويورك.

ونشر حساب مؤسسة بالدوين تغريدة على موقع تويتر قال فيها الممثل البالغ من العمر 60 عاما ”لا أعلق عادة على أي شيء مضلل على هذا النحو السافر مثل قصة اليوم لكن التأكيد على أنني لكمت أي شخص بسبب مكان انتظار غير صحيح“.

وزادت شعبية بالدوين في العامين الماضيين بفضل تقليده للرئيس دونالد ترامب في مقاطع أذاعها برنامج (ساترداي نايت لايف) وجعلته يفوز بجائزة إيمي المرموقة.

وعندما أبلغ الصحفيون في البيت الأبيض ترامب بنبأ القبض على بالدوين علق الرئيس قائلا "أتمنى له حظا سعيدا".
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