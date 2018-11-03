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رياضة

ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام فرايبورج في الدوري الألماني

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:55 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، التشكيل الأساسي لمواجهة فرايبورج، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الألماني.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: دافيد ألابا – شوله – بواتينج – رافينها.

خط الوسط: كيميتش - سانشيز – رودريجيز.

خط الهجوم: آريين روبن – جنابري – روبرت ليفاندوفسكي.
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