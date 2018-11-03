ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام فرايبورج في الدوري الألماني

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، التشكيل الأساسي لمواجهة فرايبورج، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الألماني.



وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:



حراسة المرمى: مانويل نوير



خط الدفاع: دافيد ألابا – شوله – بواتينج – رافينها.



خط الوسط: كيميتش - سانشيز – رودريجيز.



خط الهجوم: آريين روبن – جنابري – روبرت ليفاندوفسكي.

