رئيس المحلة يقود حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.. صور

قاد اللواء ناصر أنور طه، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة اليوم حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فى المهد وذلك فى إطار توجيهات اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية لردع المخالفين ومواجهة الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.





وأسفرت الحملة الكلية لإحدى التعديات (11 سهماً) علي الأرض الزراعية لأملاك الدولة التابعه للوحده المحليه لقرية الجابرية علي الطريق الدائري أمام المقابر الجديدة كما شارك الحملة كل من قوات الشرطة بثالث المحلة والمحاسب مسعد داود رئيس حي أول المحلة ورئيس الوحدة المحلية بقرية الجابرية ومسئولي وإداري الجمعية الزراعية.





وباشر رئيس مجلس المدينة سير الأعمال اليومية لمصنع تدوير القمامة والنقطة الوسيطة بطريق المحلة-الجابرية كما وجه بالدفع بالعديد من اللوادر وسيارات التحميل لرفع تراكمات القمامة الموجودة بالنقطة الوسيطة والتي أسفرت عن تجميع 50 ألف طن من القمامة .



