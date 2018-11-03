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رياضة

أهلي 2003 يفوز على حرس الحدود برباعية نظيفة في بطولة الجمهورية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:57 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد2003، فوزًا كبيرًا على مضيفه حرس الحدود، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، بالإسكندرية، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

جاءت رباعية الأهلي عن طريق ميدو نبيل، الذي سجل هدفين في أول مباراة له بعد الإيقاف 3 مباريات، بسبب طرده المباشر في مباراة بيراميدز،

وأضاف عمرو توفيق الهدفين الآخرين، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 4 – صفر.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة، بعد الفوز ، على بيراميدز 4 – 3، وعلى الجونة 2 – 1، وعلى بتروجت 4 – 2، وأخيرًا على حرس الحدود 4 – صفر، مقابل التعادل في 3 مباريات والهزيمة مرتين.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2003 عادل مصطفى مديرا فنيا، ويعاونه محمد سمارة، مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر، مدربًا، وبهاء جمال، مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل، إداري الفريق، وهاجد هاني، طبيبًا، وأحمد ممدوح محمد، إخصائي العلاج الطبيعي.
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