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رياضة

أتلتيكو مدريد يتعادل مع ليجانيس في الدوري الإسباني

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:55 م
صدى البلد
إسراء أشرف
تعادل فريق أتلتيكو مدريد أمام نظيره ليجانيس، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل على ملعب "دي بوتاركي"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

واستطاع أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد أن يفتتح أهداف المباراة في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني، قبل أن يأتي جويدو كارييو لاعب ليجانيس، ويحرز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 82.

وبالرغم من التعادل الإجابي بين الفريقين، إلا أن الروخي بلانكوس سيطر على مجريات المباراة بالكامل، حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 54%، مقابل 46% لصاحب الأرض.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 20 نقطة، محتلًا وصافة الليجا، بينما يحتل ليجانيس المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.
أتلتيكو مدريد يتعادل مع ليجانيس في الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد يتعادل مع ليجانيس في الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد يتعادل مع ليجانيس في الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد يتعادل مع ليجانيس في الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد يتعادل مع ليجانيس في الدوري الإسباني
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