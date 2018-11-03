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رياضة

زادة يكشف موعد نظر الفيفا استئناف الزمالك أزمتي الحسن وماريتيمو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:54 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسي
كشف هانى زاده عضو مجلس إدارة الزمالك ، المتواجد حاليا في سويسرا لمتابعة ملف المستحقات المالية للاعبين الأجانب ، أن المحكمة الرياضية الدولية بلوزان ، قد حددت يومى 13 و 14 نوفمبر الجاري ، موعدًا لنظر الاستئنافين المقدمين من نادى الزمالك الشهر الماضى فى قضيتى الغاني كريم الحسن ، و نادى ماريتيمو البرتغالى بشأن المستحقات المتأخرة للطرفين لدى القلعة البيضاء .

وأوضح زادة ، أن الجلسات التى تم تحديدها من جانب المحكمة الرياضية الدولية ، تؤكد إن مجلس الزمالك قدم الاستئنافين فى الميعاد القانوني .

وأشار عضو مجلس الادارة ، بانه سيحضر تلك الجلستين معه كل من نصر عزام المستشار القانونى لنادى الزمالك لدى الفيفا ، والمحامي الإسباني كريسبو.
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