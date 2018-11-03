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بالتفاصيل.. تعرف على شروط القيد بنقابة المحامين لعام 2019

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:31 م
صدى البلد
حمادة خطاب
أعلنت نقابة "المحامين"، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، شروط وضوابط تجديد القيد لعام 2019.

وقالت النقابة، في بيان لها، إنه في إطار قواعد التنقية لجداول المحامين التي يقودها مجلس النقابة العامة بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، وإزاء تأكد النقابة من ضرورة التدقيق والمراجعة لجميع الطلبات السابقة وبناء على اختلاف المراكز القانونية للمحامين المشتغلين ومدى التزامهم بضوابط القيد السابقة فقد قرر مجلس النقابة في اجتماعه المشترك مع لجنة القبول ما يلي:

1- يرجئ هذا العام إلزام المحامين المُسددين للاشتراك والمستوفين لأعمال اشتغالهم بالمحاماة منذ عام 2013 وحتى الآن، من تقديم أدلة الاشتغال اللازمة عن عام 2019.

2- يلتزم المحامون الذين أعيد قيدهم بعد الانتقال لجدول غير المشتغلين لأي سبب وسدّدوا اشتراك عام 2018 بتقديم أدلة الاشتغال المُعتمدة وفقًا لضوابط تجديد الاشتراك لذات العام، بمجرد مرور عام كامل على تجديدهم للاشتراك.

3- تشكيل لجان مراجعة لتدقيق كل المستندات المقدمة لتجديد اشتراك عام 2018 وما قبلها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت مخالفة في أي منها، مع استمرار انطباق الشروط وفقًا لضوابط السنوات السابقة على من تخلفوا عن تجديد الاشتراك.
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