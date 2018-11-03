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فن

وليد منصور يتعاقد رسميًا مع السلطان سليمان لمشاركة "أمير كرارة" فى فيلم "كازبلانكا"

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:54 م
صدى البلد
شيرى نبيل
تعاقد رسميًا المنتج "وليد منصور" مع السلطان سليمان النجم "خالد أرغنج"، للمشاركة في بطولة فيلم "كازابلانكا" لباشا مصر النجم "أمير كرارة"، والذي يشارك البطولة النجمة غادة عادل" والنجم "باسل خياط" والنجم "عمرو عبدالجليل" والنجمة "دلال عبد العزيز" والنجم المغربي "محمد مفتاح" والنجم "محمود البزاوي" والفنان الصاعد "أحمد داش".

الفيلم يدور في إطار الأكشن والتشويق وسوف يتم تصويره بين مصر ودولتين علي أعلي مستوي من التنفيذ بشكل لم يحدث من قبل في السينما المصرية، كما تعاقدت الشركة المنتجة مع شركة لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر من فرنسا.

الفيلم تأليف "هشام هلال" إنتاج "وليد منصور"، "يوسف طاهر"، إخراج "بيتر ميمي"، ويعتبر هذا الفيلم التعاون الأول الذي يجمع النجم "أمير كرارة" مع المنتج "وليد منصور".
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