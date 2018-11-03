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رياضة

أهلي زايد يستضيف 6 فرق من اتحاد الرياضة للجميع

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:58 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
استضاف فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، اليوم 6 فرق من اتحاد الرياضة للجميع، وذلك في إطار تبادل الزيارات بين الأندية.

وشهدت فعاليات اليوم منافسات رياضية في كرة السلة، والكرة الطائرة، والمشي، ثم تناول الجميع وجبة الغداء وحفل تقديم الدروع التذكارية للضيوف.

والأندية المشاركة في المهرجان الرياضي هي؛ «الترسانة والنصر والبحر، ورمل الإسكندرية والمقاولون العرب وكفر صقر».

ويشرف على فريق الرياضة للجميع بالنادي، مصطفى نوفل، وعزة شريف المدير الإداري.
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