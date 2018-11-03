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محافظات

تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنصر النوبة.. صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:44 م
حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع مدينة نصر النوب
شاذلى عبد الفتاح
واصلت محافظة أسوان الحملات اليومية لإزالة الإشغالات بالتعاون مع مديرية أمن أسوان تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان حيث تم اليوم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع مدينة نصر النوبة والتي أثمرت عن إزالة 2 حالة تعدي على أراضي الدولة بإنشاء جراجات بمساحة 12 م2، بجانب إزالة 115 حالة إشغال وتندة، وحالة تعدي على خط التنظيم بالطريق العام.

وأضاف محمد البنا، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، أن الحملة شهدت مشاركة واسعة لتشكيلات أمنية كبيرة من قوات مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء سمير نصيف مساعد مدير الأمن ، بجانب رؤساء الأحياء والقرى والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وذلك بقيادة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة.

وأشار أحمد عبد الوهاب إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن العديد من الحملات التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة والتي تستهدف إزالة التعديات والإشغالات بنطاق مدينة ومركز كوم أمبو لإضفاء الشكل الجمالي المطلوب بها.
تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنصر النوبة.. صور
تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنصر النوبة.. صور
تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنصر النوبة.. صور
تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنصر النوبة.. صور
تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنصر النوبة.. صور
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