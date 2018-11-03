تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنصر النوبة.. صور

واصلت محافظة أسوان الحملات اليومية لإزالة الإشغالات بالتعاون مع مديرية أمن أسوان تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان حيث تم اليوم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع مدينة نصر النوبة والتي أثمرت عن إزالة 2 حالة تعدي على أراضي الدولة بإنشاء جراجات بمساحة 12 م2، بجانب إزالة 115 حالة إشغال وتندة، وحالة تعدي على خط التنظيم بالطريق العام.





وأضاف محمد البنا، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، أن الحملة شهدت مشاركة واسعة لتشكيلات أمنية كبيرة من قوات مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء سمير نصيف مساعد مدير الأمن ، بجانب رؤساء الأحياء والقرى والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وذلك بقيادة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة.



