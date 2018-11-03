برلماني: سنراعي عدم الإفراط في غرامات التصالح على مخالفات البناء

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء من القوانين الهامة وذات الأولوية لإقراره خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلي أنه من الضروري سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن والانتهاء منها على مستوى محافظات الجمهورية قبل صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، نظرًا لأنها تذلل كافة المعوقات أمام مشروع القانون، وبذلك يكون قد تم تحديد كافة المخالفات التى سوف يتم التصالح فيها وفقًا لآخر مخطط عمراني ووفقًا للقانون.



وطالب دسوقى فى بيان صحفى له، إجراء عملية مسح جوي جديد لتحديد الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية، على أن يتم التصالح علي مخالفات البناء من خلاله، ورفض أي طلبات للتصالح فيما بعد هذا السمح، حيث تطبيق القانون على المسح الجوي الأخير في 2017 يعد مخالف لمبدأ المساواة.



وتابع، أن إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، عبارة عن الحد من مخالفات البناء التى انتشرت وأصبحت خطر يهدد الرقعة الزراعية، حيث سيقف القانون حائلًا أمام كل من يفكر فى البناء المخالف، ولفت إلي أن القانون مؤقت للقضاء علي الظاهرة، إلا أنه يجب وضع معايير وضوابط في عمليات البناء داخل قانون 119 للبناء الموحد للحد من ظاهرة العشوائيات الناتجة عن مخالفات البناء، ومواجهة حالة الفوضى العمرانية المتفشية وتضخم البنية العشوائية للمجتمع.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حجم الإيرادات المتوقعة من إقرار قانون التصالح علي مخالفات البناء تقدر بحوالي 300 مليار جنيه، تعادل التصالح في ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة، حسب التقديرات المتوقعة لحجم المخالفات.



وأكد بدوي على أن قيمة المخالفة من النقاط الجوهرية فى القانون، وسنراعي عدم الإفراط في تحديد الغرامات لتشجيع المواطنين على التصالح، في المقابل تغليظ عقوبة من لا يتقدم بطلب للمعاينة للتصالح كما سيتم مراعاة تحديد قيمة المخالفة بين القرى والمدن.