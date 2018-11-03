ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: سنراعي عدم الإفراط في غرامات التصالح على مخالفات البناء

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:11 م
أرشيفية
أرشيفية
معتز الخصوصى
قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء من القوانين الهامة وذات الأولوية لإقراره خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلي أنه من الضروري سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن والانتهاء منها على مستوى محافظات الجمهورية قبل صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، نظرًا لأنها تذلل كافة المعوقات أمام مشروع القانون، وبذلك يكون قد تم تحديد كافة المخالفات التى سوف يتم التصالح فيها وفقًا لآخر مخطط عمراني ووفقًا للقانون.

وطالب دسوقى فى بيان صحفى له، إجراء عملية مسح جوي جديد لتحديد الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية، على أن يتم التصالح علي مخالفات البناء من خلاله، ورفض أي طلبات للتصالح فيما بعد هذا السمح، حيث تطبيق القانون على المسح الجوي الأخير في 2017 يعد مخالف لمبدأ المساواة.

وتابع، أن إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، عبارة عن الحد من مخالفات البناء التى انتشرت وأصبحت خطر يهدد الرقعة الزراعية، حيث سيقف القانون حائلًا أمام كل من يفكر فى البناء المخالف، ولفت إلي أن القانون مؤقت للقضاء علي الظاهرة، إلا أنه يجب وضع معايير وضوابط في عمليات البناء داخل قانون 119 للبناء الموحد للحد من ظاهرة العشوائيات الناتجة عن مخالفات البناء، ومواجهة حالة الفوضى العمرانية المتفشية وتضخم البنية العشوائية للمجتمع.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حجم الإيرادات المتوقعة من إقرار قانون التصالح علي مخالفات البناء تقدر بحوالي 300 مليار جنيه، تعادل التصالح في ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة، حسب التقديرات المتوقعة لحجم المخالفات.

وأكد بدوي على أن قيمة المخالفة من النقاط الجوهرية فى القانون، وسنراعي عدم الإفراط في تحديد الغرامات لتشجيع المواطنين على التصالح، في المقابل تغليظ عقوبة من لا يتقدم بطلب للمعاينة للتصالح كما سيتم مراعاة تحديد قيمة المخالفة بين القرى والمدن.
loading...

ترشيحاتنا

جروب الواتس بتاعك أنت وصحابك اسمه إيه؟.. ردود كوميدية.. فيديو

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح منتدى شباب العالم

بالأرقام.. ترتيب الجامعات المصرية في أحدث تصنيف أمريكي

التالثة يمين برنامج جديد لجماهير الزمالك مع أحمد الخضرى

جماهير ولاعبو ليستر سيتي يردون الجميل لـ مالك النادي الراحل بطريقة خاصة.. صور

الدستورية تبطل نظر منازعات قضاة مجلس الدولة على درجة واحدة

بث مباشر.. تشييع جثامين شهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا

بالأسماء .. 4 زيجات فاشلة في حياة الراحلة مريم فخر الدين

وائل جمعة يهاجم قناة الأهلي: أنا كابتن مصر.. صور

#جمال_الشريف_محلل_متحيز يجتاح تويتر.. ومغردون: محروق من الاهلى

إلغاء هدف عالمي لـ تريزيجيه فى مباراة قاسم باشا بالدوري التركي.. فيديو

فاروق الباز يوضح تأثير هبوط دلتا نهر النيل على المدن المحيطة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. حنان مطاوع تفتتح فيلمها الجديد قابل للكسر

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي الجديد للتخسيس

بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

فيديو

الرئيس السيسي يستقبل ضيوف منتدى شباب العالم.. فيديو
بدء فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية.. فيديو
ضبط 22 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة بمُحيط المدارس والجامعات..فيديو
وزير الخارجية يستقبل أبو مازن للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم..شكرى يستقبل حاكم الشارقة للمشاركة في الافتتاح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟