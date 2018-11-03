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رياضة

أهلي ٢٠٠٥ يفوز على طلائع الجيش بثلاثية في مهرجان البراعم

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:55 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ على ضيفه طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، اليوم السبت في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من مهرجان البراعم لكرة القدم، لأندية منطقة القاهرة.

جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق محمد أبو العمايم الذي سجل هدفين، ويوسف عفيفي الذى سجل هدفًا.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٩ نقاط من الفوز في ٣ مباريات على مركز شباب زينهم ٦ – صفر، وعلى الاتصالات ٧ – ١، بينما لم يلعب أمام فريق التنمية سبورت، في الجولة الأولى، حيث تم إلغاء المباراة، بعد انسحاب التنمية من البطولة قبل بدايتها، وسجل الأهلى بذلك ١٦ هدفًا، بينما استقبلت شباكه ٣ أهداف.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى، مع فرق السكة الحديد والشبان المسلمين والداخلية والشمس وطلائع الجيش والدرب الاحمر والاتصالات ومركز شباب زينهم.

ويقود فريق الأهلى ٢٠٠٥ جمال السيد مديرًا فنيًا، ويعاونه أحمد سمير مدربا للفريق.
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