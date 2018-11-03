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رياضة

رويس والكاسير يقودان بوروسيا دورتموند أمام فولفسبورج في الدوري الألماني

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:52 م
القسم الرياضي
أعلن لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، التشكيل الأساسي، لمواجهة فولفسبورج، ضمن منافسات الجولة العاشرة، في بطولة الدوري الألماني.

وجاءت تشكيلة بروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: بوركي

خط الدفاع: باولو جيريرو – زاجادو - أكانجي – أشرف حكيمي.

خط الوسط: ديلاني - فيتسيل – لارسون.

خط الهجوم: ماركو رويس - ساشو - الكاسير.
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