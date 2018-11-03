رويس والكاسير يقودان بوروسيا دورتموند أمام فولفسبورج في الدوري الألماني

أعلن لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، التشكيل الأساسي، لمواجهة فولفسبورج، ضمن منافسات الجولة العاشرة، في بطولة الدوري الألماني.
وجاءت تشكيلة بروسيا دورتموند كالتالي:
حراسة المرمى: بوركي
خط الدفاع: باولو جيريرو – زاجادو - أكانجي – أشرف حكيمي.
خط الوسط: ديلاني - فيتسيل – لارسون.
خط الهجوم: ماركو رويس - ساشو - الكاسير.
وجاءت تشكيلة بروسيا دورتموند كالتالي:
حراسة المرمى: بوركي
خط الدفاع: باولو جيريرو – زاجادو - أكانجي – أشرف حكيمي.
خط الوسط: ديلاني - فيتسيل – لارسون.
خط الهجوم: ماركو رويس - ساشو - الكاسير.