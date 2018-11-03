موظف يستولي على نصف مليون جنيه بحجة استبدال العملة بالشيخ زايد

القت مباحث الجيزة القبض علي موظف بمستشفي لاتهام مدير مبيعات له بالنصب عليه والاستيلاء منه علي نصف مليون جنيه بحجة استبدالها لعملة اجنبية.



تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا من قسم شرطة الشيخ زايد بتقديم محمد.م.ع 51 سنة مدير مبيعات قطع غيار سيارت بتضرره من هاشم.ع.ا.م 39 سنة موظف بمستشفى لقيامه بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ 540 ألف جنيه بمساعدة آخران عقب إيهامه أنهما يقومان بإستبدال العملات من مصرية إلي أجنبية.



افادت التحريات التي اجريت باشراف مدير الادارة العامة للمباحث ورئيس مباحث قطاع اكتوبر ان الشخصين الاخران افاد المبلغ انهما يدعيان (عبدالله) و(جاد الرب).. وقاما بالإستيلاء منه على المبلغ بزعم إستبداله بعملات أجنبية بمعاونة موظف المستشفي الذي تمكن من الإمساك به واقتياده لقسم الشرطة.



بمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه الواقعة كما جاء بأقوال الأول وأنه على علم بقيام المتهمان الاخران بالنصب على المواطنين وإتفاقه معهما على نسبة من المبلغ المستولى عليه الا أنهما لم يقوما بإعطائها له.



وأضاف أنه لا يعلم باقي بياناتهما حيث أنه يتواصل معهما تليفونيًا فقط.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم حيث يجري فريق بحث التحريات اللازمة حول هوية المتهمين الاخرين كاملة لالقاء القبض عليهما وتم احالة المحضر للنيابة العامة للتحقيق.