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رياضة

جروس يكشف تأثير غياب طارق حامد عن الزمالك

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:39 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسي
أوضح السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن غياب أي عنصر من العناصر الأساسية للفريق يؤثر بالتأكيد على الفريق .

وتحدث جروس عن غياب طارق حامد لاعب الوسط عن الفريق مؤخرا خاصة وأنه من العناصر الأساسية، مشددا على أنه يحاول دائمًا خلال التدريبات تجهيز بدائل مختلفة، حتى لا تكون هناك مشكله في حالة غياب أي عنصر، كما حدث عندما غاب طارق حامد أحد الأعمدة الأساسية بالفريق .

وشدد المدير الفني على أن محمود عبدالعزيز "زيزو" لاعب الوسط شارك وأدى الأدوار المطلوبة منه على أكمل وجه وقدم آداء طيب خلال المباراة.

وأشار كريستيان جروس إلى أن كافة اللاعبين على أتم الجاهزية للمشاركة في أي وقت، مردفا أن الجميع يجتهد خلال التدريبات ويؤدي ما يطلب منه على أكمل وجه.

وفيما يتعلق بلقاء الفريق القادم أمام حرس الحدود المقرر له الإثنين المقبل بالجولة الثالثة عشرة من الدوري، أكد جروس أن الزمالك يستعد بشكل طيب لهذا اللقاء من أجل حصد الثلاث نقاط ومواصلة صدارة الدوري.
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