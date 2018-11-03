روسيا: ندعم مصر في حربها على الإرهاب

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تعازيها لمصر فى ضحايا الهجوم الإرهابى، الذى وقع أمس.



وأدانت الخارجية الروسية هذه الهجوم الدموى بشدة، مؤكدة مساندتها ودعمها التام للسلطات المصرية في حربها ضد الإرهاب.



وكانت حافلة تقل عددًا من الأقباط قد تعرضت لهجوم إرهابي أمس، أسفر عن استشهاد سبعة أشخاص وإصابة 19 آخرين.