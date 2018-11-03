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محافظات

وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى نخل المركزي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:41 م
وكيل صحة شمال سيناء
وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفي تخل المركزي
احمد صالح
تفقد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، مستشفى نخل المركزي للاطمئنان على سير العمل وذلك اليوم السبت في إطار جولاته التفقدية للمنشآت الصحية بمراكز المحافظة، للتأكيد على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، إذ تم عقد اجتماع مع فريق العمل بالمستشفى ومناقشة أهم المعوقات في بيئة العمل وأهم المشكلات التي تواجه الفريق ووعدهم بتوفير كل ما هو متاح من أجل تقديم خدمة صحية مرضية.

كما قام بالمرور على الأقسام الداخلية للمستشفى والصيدلية للاطمئنان علي توافر الأدوية والمستلزمات والتأكد من توافر أدوية الطوارئ بقسم الاستقبال.

كما تم المرور على الإدارة الصحية بنخل وقدم شكره للعاملين بالإدارة لانضباطهم في عملهم.
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