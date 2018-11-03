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حوادث

نيابة النقض توصي بتأييد أحكام السجن المشدد لـ 76 متهما فى أحداث عنف الزقازيق

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:45 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد عبدالله
أودعت نيابة النقض برئاسة المستشار أحمد محمود الديب رأيها فى القضية المعروفة إعلاميا بإسم أحداث شغب وعنف الزقازيق والصادر فيها أحكام بالسجن المشدد10 سنوات لـ76 متهما حيث أوصت النيابة بقبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلا وفى الموضوع برفضة.

كانت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم علي بيومي قضت بالسجن المشدد 10 سنوات ل 76 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لإتهامهم بالإنضمام لجماعة إرهابية وحرق وتخريب مؤسسات الدولة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات الإنتماء لجماعة إرهابية اسست على خلاف القانون والاشتراك فى تجمهر مسلح من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى اداء اعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وادوات مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به عدة جرائم.
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