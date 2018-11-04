أبرزها حمص الشام.. 3 أصناف من البقوليات تساعد على خسارة الوزن

يلجأ البعض إلى تناول الحبوب والبقوليات أثناء الرحيم كونها لا تتسب في زيادة الوزن، حيث يقبل الكثير من الأشخاص على تناول البقوليات بأصنافها المتعددة نظرا لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم, حيث تعد البقوليات مصدرا غنيا بالبروتينات والكربوهيدرات.



وقالت الدكتورة فريدة الصاوي اخصائية التغذية وعلاج السمنة والنحافة، أن هناك دراسة طبية حديثة أظهرت أن تناول مجموعة من الحبوب، وأبرزها الفاصولياء البيضاء أو الحمراء، والعدس والحمص الشام، يساعد على تخفيف الوزن.



وتابعت الصاوي في تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن هذه الدراسة صحيحة، وأفادت أن تناول 130 جرامًا فقط (ثلاثة أرباع كوب) من الفاصولياء أو الحمص أو العدس مرتين أسبوعيًا يُساعد على إبقاء الجسم نحيفًا.



وأكدت الصاوي أن البقوليات يمكن تناولها بأشكالها الطبيعة، دون أن تتسبب في زيادة الوزن او حتى الخوف من الأضرار الناجمة عنها، وذلك لما لها من فوائد متعددة من حيث الفائدة، بالإضافة إلى عدم الحاجة الى تغييرات إضافية في النظام الغذائي للشخص.