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رياضة

ميندوجا على رأس تشكيل الاسماعيلي أمام المصري

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:58 م
صدى البلد
نور عادل
أعلن البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى تشكيل فريقه لملاقاة المصرى البورسعيدى بعد قليل ، ضمن منافسات الأسبوع الــ12 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

وجاءت التشكيلة كالتالي

حراسة المرمى :عصام الحضرى
خط الدفاع :طارق طه – محمود متولى – محمد مجدى – باهر المحمدى
خط الوسط:عماد حمدى – عمر الوحش- محمد صادق – حسنى عبدربه – عبد الرحمن مجدى
خط الهجوم :كريستوفر ميندوجا

على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى حارس مرمى – محمد هاشم – نادر رمضان – كريم بامبو – عمر سافيولا – وجيه عبد الحكيم – أوكيكى
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