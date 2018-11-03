ميندوجا على رأس تشكيل الاسماعيلي أمام المصري

أعلن البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى تشكيل فريقه لملاقاة المصرى البورسعيدى بعد قليل ، ضمن منافسات الأسبوع الــ12 من عمر مسابقة الدورى المحلى.
وجاءت التشكيلة كالتالي
حراسة المرمى :عصام الحضرى
خط الدفاع :طارق طه – محمود متولى – محمد مجدى – باهر المحمدى
خط الوسط:عماد حمدى – عمر الوحش- محمد صادق – حسنى عبدربه – عبد الرحمن مجدى
خط الهجوم :كريستوفر ميندوجا
على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى حارس مرمى – محمد هاشم – نادر رمضان – كريم بامبو – عمر سافيولا – وجيه عبد الحكيم – أوكيكى
وجاءت التشكيلة كالتالي
حراسة المرمى :عصام الحضرى
خط الدفاع :طارق طه – محمود متولى – محمد مجدى – باهر المحمدى
خط الوسط:عماد حمدى – عمر الوحش- محمد صادق – حسنى عبدربه – عبد الرحمن مجدى
خط الهجوم :كريستوفر ميندوجا
على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى حارس مرمى – محمد هاشم – نادر رمضان – كريم بامبو – عمر سافيولا – وجيه عبد الحكيم – أوكيكى