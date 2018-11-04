ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

أحمد حسنى: منتدى العالم حول شرم الشيخ إلى عاصمة عالمية للشباب

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:03 ص
أحمد حسني رئيس اتحاد
أحمد حسني رئيس اتحاد شباب مصر
معتز الخصوصى
قال أحمد حسني رئيس اتحاد شباب مصر والمتحدث الإعلامي لحزب الاتحاد واحد المشاركين في منتدى شباب العالم بنسخته الثانيه ان المنتدى يعتبر قفزة سياسية كبيرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أن رعاية مصر لمنتدى شباب العالم يعد تأكيدًا على ريادتها ورعايتها للشباب وسعيها لتأهيلم وتمكينهم.

وأضاف حسنى لـ"صدى البلد" أن مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من منتدى الشباب العالمى عن طريق استغلال اهتمام وسائل الإعلام العالمية، والحرص على إرسال رسالة إلى كل الدول،مفادها أن مصر آمنة تمامًا ومستعدة لاستقبال الضيوف ووضع الصورة الحقيقه لامن البلاد واستقراره بفضل المنتدى شباب العالم وفكر القياده السياسيه.

وأشار رئيس اتحاد شباب مصر والمتحدث الإعلامي لحزب الاتحاد إلى أن المنتدى سيحول شرم الشيخ لعاصمة عالمية للشباب، مؤكدا أنه محفل عالمى لتبادل الأفكار والرؤى بين شباب من مختلف دول العالم.

وأوضح إن المنتدى لم يُكلف الدولة أية أعباء مالية كما يشيع البعض من المغرضين حتى لا يُهول أحد الأمر فتكلفة المنتدى جاءت من تبرعات رجال الأعمال والهيئات الاستثمارية وعدد من رعاة المنتدى من الشركات الكبرى ، مما سيكون له تاثيره الاقتصادي حيث يخلق بيئة اقتصادية فعالة بمشاركة الشباب لإيجاد حلول جذرية لتحسين الاقتصاد المصرى وكذلك اسلوب جذب وطمانه المستثمرين لقدره مصر على استيعاب مثل تلك الاحداث الهامه والكبيره والقدره التنظيميه لذلك.

وتابع أحمد حسني: "لدينا العديد من الملفات اللي سيتم طرحها خلال جدول اعمال المنتدى مثل مشروع تعزيز ثقافة العمل التطوعي ودور الشباب في تشكيل المجتمعات السلمية والمحور الخاص بالاجندة الأفريقية على النواحي المختلفة".
loading...

ترشيحاتنا

عمرها 90 عاما.. تعرف على المرأة الأكثر إزعاجا وإساءة في إنجلترا

مدرب الجونة يوافق على رحيل أنجويم للأهلي أو الزمالك

الاتحاد التونسى يفجر مفاجأة حول اعتراض الترجي على حكم مباراة الأهلى ببرج العرب

البشير في شرم الشيخ الثلاثاء المقبل للمشاركة بمنتدى شباب العالم

كشف غموض غرق سعوديتين في نهر بنيويورك.. صور

التعليم ترد على شكاوى ضعف تدريبات المنظومة الجديدة

حليمة بولند وبناتها يؤدين العمرة.. فيديو

هل يجوز ارتداء الملابس المصنوعة من جلد الخنزير.. علي جمعة يجيب.. فيديو

المهرجان القومى للسينما المصرية يختتم فعالياته بقصر ثقافة أسوان.. صور

تعرف على طريقة عمل الكابتشينو

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

نقطة تلاقي يحدث ضجة على مواقع التواصل بعد عرضه في منتدى شباب العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر

25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم

آثار المدن الفرعونية الغارقة في المتاحف الامريكية غدًا .. صور

في الهناجر.. شحات الغرام يعيدك لزمن ليلي مراد وفوزي.. فيديو وصور

فيديو

تعرف على طريقة عمل الكابتشينو
موجز البلد| سقوط طائرة تدريب مقاتلة .. دقيقة حداد على أرواح شهداء المنيا .. مشروع قانون لحظر النقاب .. قميص أزارو يثير الجدل
أبو حامد: الرئيس أكد أن الشباب عامل أساسي للحفاظ على مصر.. فيديو
السيسي: مصر صاغت رؤية جديدة لاستبدال الصراع الحضاري بالحوار.. فيديو
الرئيس السيسي: سأعمل ومعي المصريون على نشر رسالة البناء والتنمية والعدل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟