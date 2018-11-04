أحمد حسنى: منتدى العالم حول شرم الشيخ إلى عاصمة عالمية للشباب

قال أحمد حسني رئيس اتحاد شباب مصر والمتحدث الإعلامي لحزب الاتحاد واحد المشاركين في منتدى شباب العالم بنسخته الثانيه ان المنتدى يعتبر قفزة سياسية كبيرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أن رعاية مصر لمنتدى شباب العالم يعد تأكيدًا على ريادتها ورعايتها للشباب وسعيها لتأهيلم وتمكينهم.



وأضاف حسنى لـ"صدى البلد" أن مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من منتدى الشباب العالمى عن طريق استغلال اهتمام وسائل الإعلام العالمية، والحرص على إرسال رسالة إلى كل الدول،مفادها أن مصر آمنة تمامًا ومستعدة لاستقبال الضيوف ووضع الصورة الحقيقه لامن البلاد واستقراره بفضل المنتدى شباب العالم وفكر القياده السياسيه.



وأشار رئيس اتحاد شباب مصر والمتحدث الإعلامي لحزب الاتحاد إلى أن المنتدى سيحول شرم الشيخ لعاصمة عالمية للشباب، مؤكدا أنه محفل عالمى لتبادل الأفكار والرؤى بين شباب من مختلف دول العالم.



وأوضح إن المنتدى لم يُكلف الدولة أية أعباء مالية كما يشيع البعض من المغرضين حتى لا يُهول أحد الأمر فتكلفة المنتدى جاءت من تبرعات رجال الأعمال والهيئات الاستثمارية وعدد من رعاة المنتدى من الشركات الكبرى ، مما سيكون له تاثيره الاقتصادي حيث يخلق بيئة اقتصادية فعالة بمشاركة الشباب لإيجاد حلول جذرية لتحسين الاقتصاد المصرى وكذلك اسلوب جذب وطمانه المستثمرين لقدره مصر على استيعاب مثل تلك الاحداث الهامه والكبيره والقدره التنظيميه لذلك.



وتابع أحمد حسني: "لدينا العديد من الملفات اللي سيتم طرحها خلال جدول اعمال المنتدى مثل مشروع تعزيز ثقافة العمل التطوعي ودور الشباب في تشكيل المجتمعات السلمية والمحور الخاص بالاجندة الأفريقية على النواحي المختلفة".