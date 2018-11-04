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برلمان

برلمانى: الانتهاء من 3 مشروعات قوانين خاصة بالإفتاء

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:49 ص
النائب شكرى الجندى
النائب شكرى الجندى ، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب شكرى الجندى ، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان إن اللجنة انتهت من مناقشة 3 مشروعات قوانين تم إحالتها إليها وهى مشروع قانون من له حق الفتوى وقانون الظهور الإعلامى للحديث فى الشأن الدينى ومشروع قانون تنظيم العمل فى دار الافتاء.

وأضاف الجندى لـ"صدى البلد" أنه من المقرر ان يتم إحالة مشروعات القوانين الثلاثة إلى الجلسة العامة للبرلمان فى أقرب وقت ممكن لإقرارها.

وأشار عضو اللجنة الدينية بالبرلمان إلى أن الهدف من مشروعات القوانين الثلاثة هو الحد من الفتاوى العشوائية بشأن الأديان ، والتى يتم تداولها فى وسائل الإعلام بدون أى رقيب عليها.
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