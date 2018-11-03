الأهلي يتلقى صدمة قوية قبل إياب نهائي أبطال أفريقيا أمام الترجى فى رادس

تلقي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة عنيفة، بعد أن تأكد غياب أحمد فتحي لاعب الوسط عن مواجهة الإياب أمام الترجي التونسي المقرر لها الجمعة المقبل بالملعب الأوليمبي برادس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال أحمد فتحي اليوم، إنه تعرض لمزق في العضلة الأمامية، ولن يستطيع اللحاق بمباراة الإياب، ويحتاج إلى فترة لن تقل عن 15 يومًا للعودة للتدريبات.



وكان فتحي قد خرج في الدقائق الأولى من مباراة الترجي التونسي أمس التي حسمها الأهلي 3-1 باستاد الجيش المصري في برج العرب.