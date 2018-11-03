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المزين: سأدعو الرئيس خلال مشاركتي بمنتدى الشباب لافتتاح معرض الكتاب 2019

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:18 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الناشر فتحى المزين، المدير التنفيذى لإحدى دور النشر والتوزيع، إنه سيعرض مشكلات النشر أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم.

وأضاف "المزين " في بيان، أن "السيسي" قال من قبل خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، والمنعقدة بمركز المنارة الدولى للمؤتمرات، إن الوعى المنقوص والمزيف هو العدو الحقيقى، مؤكدا أن الجزء الأكبر من التحدى هو بناء الوعى، وأن صناعة الوعى تبدأ بالاهتمام بالثقافة المصرية وعلى رأسها الكتابة والنشر ومواجهة مشاكل النشر التى تهدد تلك الصناعة الهامة.

وأكد على أهمية دعوة الرئيس لافتتاح معرض القاهرة للكتاب يناير 2019، مؤكدًا على أن الاحتفال باليوبيل الذهبى للمعرض لا يجوز أن يتم دون حضور السيد الرئيس خاصة مع نقل مقر إقامة المعرض الى مركز مصر للمؤتمرات الدولية بالتجمع وان حضور الرئيس سيجعل كل الوزارات والهيئات المعنية تقوم بعملها على أكمل وجه.

وأكد تفاؤله الشديد بقوله: "حضور هذا المحفل العالمي أمام رئيس الجمهورية فرصة كبيرة لعرض قضايا النشر والثقافة ككل ، ومتأكد أنه سيأمر بالعمل على حل تلك المشاكل وعلى تلبية الدعوة بافتتاح معرض القاهرة للكتاب".
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