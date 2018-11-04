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برلمان

برلمانية:منتدى العالم يكسب الشباب المصرى الخبرات الدولية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:58 ص
النائبة غادة عجمى
النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان
معتز الخصوصى
قالت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ أظهر أهميته لمصر على المستوى الدولى فى النسخة الثانية منه ، مشيره إلى أن مصر أصبحت فى طريق النجاح وتسير على المسار الصحيح خلال استضافتها هذا المحفل العالمى الذى تتجه نحوه كل أنظار العالم.

وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن منتدى شباب العالم سيساهم بشكل كبير فى أن تتجه مصر نحو التطوير من أجل التفاهم بين كل شباب العالم والجدال البناء فيما بينهم.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن المنتدى سيساهم فى تقريب وجهات النظر بين الشباب المصرى وكل شباب العالم ، خاصه فى القضايا المشتركة ، بالإضافة إلى انه يكسب الشباب المصرى الخبرات الدولية من خلال الاحتكاك بشباب العالم من خلال هذه المحافل الدولية.
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